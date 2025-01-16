كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بشكل طفيف بنحو 3 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4317 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3778 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3238 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2519 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1799 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 134279 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30220 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 2682 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: أسعار الذهب