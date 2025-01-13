"حديد عز" في مأزق بعد تحديد قيمة السهم أعلى من سعر عملية الشطب

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة بقيمة 138.15 جنيه للسهم الواحد من قِبل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية -هي المستشار المالي المستقل - وهو ما يضع الشركة في مأزق بين السعر الذي تم تحديده كقيمة عادلة للسهم والسعر الذي أقره مجلس إدارة شركة حديد عز في 7 ديسمبر 2024.

وتم الموافقه بالإجماع، على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيه للسهم، وفي حالة زيادة التقييمات المقررة، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، بحسب بيان سابق للشركة.

ويعد السعر العادل لسهم شركة الحديد والصلب الذي تم إعلانه من قبِل المستشار المالي سيشكل تأثيرًا على استجابة المساهمين لسعر الذي أقرته الشركة إلا أنه ليس إلزامًا للشركة - بتغيير قيمة سعر السهم وفقًا لتقرير المستقل المالي ؛ وفقًا لما تحدث به خبراء لـ " مصراوي".

ويقول محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، إن السعر العادل لسهم شركة حديد عز الذي تم إقراره من قِبل المستشار المالي يعد سعر استرشاديًا فقط يؤثر على قرارات صغار المستثمرين، يقصد به من حيث عدم رغبتهم في بيع أسهمهم بعدما تم تقييمها بسعر مرتفع عن سعر الشطب، مؤكدًا عدم تأثير قرار القيمة العادلة على رغبة الشركة نحو شطب قيدها.

واستكمل رضا، أن قرار الشطب جاء من المساهمين ذو النسب الأغلبية في الشركة؛ لذلك من المرجح أن يتم عملية الشطب خلال الفترة المقبلة؛ بما سيؤثر بشكل سلبي على سوق الأوراق المالية نظرًا لأنها تعد من الشركات القوية والمدرجة ضمن المؤشر الرئيسي EGX30.

وتابع رضا، أن سعر الشطب للشركة غالبًا ما سيتراوح بين اختيارين تم إعلانهم من قِبل الشركة مسبقًا وهما اختيار أعلى سعر إقفال للسهم خلال آخر الشهر السابق أو متوسط سعر الإقفال للسهم خلال آخر 3 أشهر.

وأكد رضا، على إلزام الجهات الرقابية - متمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية - الشركة المستهدفة - أى حديد عز - بالشطب بتعيين مستشارًا ماليًا لتقييم الصفقة يعد إجراءًا استرشاديًا للمساهمين إلا أنه يؤثر عليهم في استجابتهم للعرض.

وأوضح رضا، أن هذا التأثير سيظهر عندما تتم عملية الشطب حيث يتم فتح شاشة OPR الخاصة بتنفيذ الصفقة على أسهم الشركة في حال عدم استجابة جميع المساهمين لسعر البيع يتم إلغاء قرار الشطب بينما ينفذ قرار الشطب في حالة استجابة جميع المساهمين لسعر البيع أو جزءًا منهم - يقصد به أن الشركة تعلن في النشرة الخاصة بقرار الشطب أنه في حال استجابة على سبيل المثال 50% سيتم تنفيذ والاكتفاء بالعدد المستجيب.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن معرفة القيمة العادلة لسهم شركة حديد عز لدى المساهمين يعد مؤشر إيجابي لهم.

وتابع عمارة، أنه يتوقع - بعدما جاء سعر العادل لسهم أعلى من القيمة التى تم تحديدها من قِبل الشركة - العدول عن قرار الجمعية العامة العادية وقرار مجلس إدارة الشركة حول قرار شطب الشركة في حال عدم استجابة المساهمين لسعر البيع.

وأوضح عمارة، أنه في ظل المخاطر التي أفصحت عنها الشركة أمس سواء في السوق المحلي - متمثلة في زيادة الإنتاج في ظل تراجع حجم الاستهلاك - أو في رسوم الإغلاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بما سيحدث انكماشًا في عمليات تصديرها سيؤثر لذلك على أعداد المتداولين الراغبين في شراء أسهم الشركة.

وأشار عمارة، إلى أن شركة حديد عز مقيدة ضمن قطاع الحديد والصلب الذي يعد جاذب للمستثمرين الأكثر واعيًا وتخصص بالإضافة إلى شركات الاستثمارية وشركات محافظ الأوراق المالية على التداول به؛ نظرًا لأن نسب التداول الحر بشركات قطاع الحديد والصلب الحديد ليست مرتفعة.