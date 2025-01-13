شعبة الخضراوات تنصح: استغلوا العروة الشتوية وخزنوا الطماطم

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن سوق الخضروات يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، تزامنا مع طرح العروة الشتوية مما أدى إلى وفرة في المعروض من أصناف كالطماطم والبطاطس.

وأضاف النجيب، أن وفرة المعروض أدت إلى تراجع أسعار منتجات مثل الطماطم والبطاطس، حيث انخفضت أسعار الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، مقارنة بسعر 45 جنيها للكيلو منذ شهرين، أي بانخفاض نسبته تصل إلى 70%.

ونصح النجيب، المواطنين الوقت الحالي يشهد الاستفادة من هذه الفترة التي تشهد وفرة في المعروض من الطماطم وتخزين كميات لأوقات فاصل العروات التي تشهد تراجع في المعروض وارتفاع الأسعار.

وطمئن النجيب، المستهلكين على أن أسعار الخضراوات ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود أي مشكلات، ولوجود وفرة كبيرة في المعروض وإنتاج كبير بسبب محصول العروة الشتوية.

وأشار إلى، أن ارتفاع أسعار الثوم حاليا ليتراوح سعره بين 65 الي 95 جنيه، جاء نتيجة انتهاء موسمه، ولكنه سيشهد انخفاضا مع بداية الموسم الجديد الشهر المقبل، مما يتيح للمواطنين فرصة لتخزينه كما هو متعارف عند معظم الأسر المصرية.

وأشار النجيب، أن آلية العرض والطلب هي العامل الأساسي في تحديد الأسعار، موضحا أن زيادة الكميات المتوفرة في الأسواق تؤدي إلى انخفاض الأسعار، بينما يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاعها.

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