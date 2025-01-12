وصل 95 جنيها للكيلو.. متى تنخفض أسعار الثوم بالأسواق؟

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار الثوم تشهد ارتفاعا في الأسواق، حيث يتراوح سعره بين 65 و95 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب، أن سبب هذا الارتفاع هو انتهاء الموسم الخاص به، وقلة المعروض منه في الأسواق، ولكن مع دخول موسم جديد والذي يأتي في الشهر فبراير المقبل، ستنخفض أسعاره نتيجة لوفره المعروض منه.

وأشار النجيب، إلى أن أسعاره ستنخفض مثلما انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس بنسب تصل إلى 70%، وذلك بسبب بدء العروة الشتوية ووجود وفرة في المعروض، والذي أدت إلى تراجع أسعار هذه المنتجات، حيث انخفضت أسعار الطماطم لتصل إلى 6 جنيهات للكيلو، مقابل 45 جنيها للكيلو منذ شهرين.

وأوضح النجيب، أن أسعار الخضروات والفاكهة تتأثر بشكل رئيسي بدورة المواسم الزراعية، حيث تنخفض الأسعار عادة عند بداية موسم الحصاد بسبب وفرة المعروض، بينما ترتفع مع نهاية الموسم نتيجة قلة المعروض .

وأكد النجيب، على أن آلية العرض والطلب هي العامل الأساسي في تحديد الأسعار، موضحا أن زيادة الكميات المتوفرة في الأسواق تؤدي إلى انخفاض الأسعار، بينما يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاعها.

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