تعرف على موعد صرف رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لشهر يناير الجاري

كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية موعد صرف رواتب الموظفين العاملين بالدولة بكل الوزارات والشركات والهيئات المختلفة لشهر يناير الجاري مخصصة بدءًا من 22 يناير والمتأخرات أيام 5 و6 و8 و9 من الشهر نفسه.

وبحسب بيان سابق للمالية، أهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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