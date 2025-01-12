بينها شركة عقارية كبرى.. البورصة تترقب 11 طرحا في 2025

كتبت- أمنية عاصم:

توقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، طرح 11 شركة في سوق المال خلال العام الجاري – سواء طرح عام أو خاص –، على أن تشمل طرح أول شركة في القطاع العقاري خلال الشهر الجاري.

وتسعى الحكومة المصرية لطرح 10 شركات خلال 2025، منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وفق لتصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي خلال منتصف الشهر الماضي، في قطاعات مختلفة.

وتتمثل تلك الطروحات في بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة مصر للصناعات الدوائية وشركة تنمية للصناعات الكيماوية – سيد ومحطة رياح جبل الزيت وشركة الأمل الشريف للبلاستيك وشركة صافي وشركة "سايلو" وشركة وطنية وشركة تشيل أوت.

كانت الحكومة تخارجت منذ إعلان خطة التخارج في 2022 من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، بقيمة تقدر بنحو 5.6 مليار دولار، بهدف سد فجوة التمويل الأجنبي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتبنت الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية والذي يعد أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات نحو 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، ويأتي هذا البرنامج في إطار تطبيق الدولة لوثيقة سياسية ملكية الدولة للأصول.

ويبلغ عدد الشركات المملوكة للدولة نحو 705 شركات موزعة بين 9 قطاعات حيث تحقق 43.2% من تلك الشركات أرباحًا مقابل 20.6 % تحقق خسائر؛ وفق تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة.

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