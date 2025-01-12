الرقابة المالية: مد مهلة تقديم عرض شراء إجباري محتمل على " دومتي" 60 يوما آخرين

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة لشركة أرلا فودز الدنماركية على مد مهلة تقديم عرض الشراء على شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" لمدة 60 يوم عمل أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية في 9 يناير 2025,

وذلك ياأتي، وفق بيان الهيئة اليوم، تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة 330 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وفي ضوء الطلب الوارد للهيئة من الممثل القانوني لمقدم العرض المحتمل.

ووفق البيان المرسل من الهيئة اليوم، أن ذلك القرار جاء بالإشارة إلى الإفصاح الصادر عن شركة الصناعات الغذائية العربية ( دومتى ) المؤرخ في 15 أكتوبر 2024 والمنشور على شاشة البورصة المصرية في 16 أكتوبر 2024 والمتضمن إفصاح شركة أرلا فودز الدنماركية عن نيتها تقديم عرض شراء إجباري محتمل على حتى 100% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية ( دومتي).

وأكدت الهيئة، أن ذلك القرار يأتي في إطار قيام الهيئة بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من اجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق.

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