وسط صفقة "دومتي".. هل يستعيد قطاع الأغذية والمشروبات قيمته العادلة بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم:

قال خبراء سوق المال في حديثهم مع مصراوي، إن ارتفاع أسهم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ خلال جلسة البورصة اليوم بعد الإعلان حول استحواذ محتمل على شركة "دومتي"يعزز من استعادة هذا القطاع قيمته العادلة خلال الفترة المقبلة.

كانت شركة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" أعلنت اليوم في إفصاح للبورصة تلقيها عرض شراء إجباري من شركة "آرلا فودز" الدنماركية.للاستحواذ على كامل أسهمها بنسبة 100% بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.8 مليار جنيه بسعر بـ 31.48 جنيه للسهم الواحد.

كان محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي" اشتكى عبر صفحته على الفيسبوك، "العرض ده يقول أد إيه دومتي اتظلمت في تقييمات ضعيفة وسعر سهم منخفض على مدار 8 سنوات من الطرح".

وخلال جلسة اليوم، قفز سعر سهم "دومتي" بنسبة 19.97% مسجلا 21.63 جنيه مقابل 18.03 جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ المحتملة.

زيادة زخم القطاع

قال محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن صفقة الاستحواذ المحتملة على "دومتي" ساهمت في نمو أداء أغلب شركات قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ- خلال جلسة اليوم- ووصول بعضها لتحقيق الحدود القصوى.

وأوضح أن تلقي شركة دومتى عرض استحواذ بقيمة شراء مبدئية 31.48 جنيه للسهم الواحد بزيادة 74% عن قيمتها السوقية لسعر السهم يعكس تدني قيمة السهم المتداول في السوق المحلي عن قيمته العادلة.

وأضاف عطا أن أسعار أسهم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تداولت تحت قيمتها العادلة خلال الفترة الماضية قبل أن تقفز قيمة أسهمها بالبورصة خلال جلسة اليوم بدعم من الصفقة المحتملة وهو ما يؤكد توجه أسهم شركات القطاع نحو استعادة قيمتها العادلة.

كانت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ قفزت خلال جلسة اليوم بالبورصة بنسبة تصل لـ 20%، مدفوعة بتقديم شركة دنماركية عرضا للاستحواذ على دومتي، بعد حالة التفاؤل حول صفقة الاستحواذ ودخول استثمارات جديدة من شركة عالمية مصر.

وأكد عطا أن صعود أسهم أغلب شركات القطاع بنسب تقارب 20% يعد نظرة واعدة لإعادة تقييم هذا القطاع كأداء أسهم على شاشة البورصة.

وأشار المدير التنفيذي لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إلى أن سعر الشراء المبدئي المقدم من شركة آرلا فودز يعد سعر عادل قياسًيا بمعدلات نمو نتائج أعمال الشركة وقوتها سواء على النطاق المالي أو الأداء التشغيلي.

فتح شهية المستثمرين

وأوضح أن رغبة شركة آرلا فودز الدنماركية للاستحواذ على شركة دومتى بنسبة 100% يبرز النظرة الإيجابية من قِبل المستثمرين الأجانب والعرب على شركات السوق المحلي.

كما يعكس حالة من الثقة واليقين للقطاع بالإضافة إلى أنه يساهم في فتح شهية المستثمرين للشراء، متوقعًا أن يشهد القطاع مزيد من الزخم خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قاله محمود عطا.

وتوقع عطا أن يشهد القطاع عمليات تصحيحية خلال الفترة المقبلة على المدى المتوسط والطويل والمزيد من الارتفاعات بدعم من الفرص الإيجابية في القطاع.

وأتفق هشام حمدي، نائب رئيس قسم البحوث في النعيم القابضة، مع الرأي السابق حول مساهمة تلك الصفقة المحتملة في الكشف عن التقييم الحقيقي لأسعار أسهم شركات قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ.

وأوضح في حديثه مع مصراوي أن تلك الصفقة المحتملة ستؤثر بشكل إيجابي على أداء القطاع بشكل عام؛ نظرًا لتداول أسهم الشركات تحت قيمها العادلة.

وعلى سبيل المثال بالنظر إلى سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية نجدها تتداول حاليًا بسعر 35 جنيه بينما القيمة العادلة للسهم يقدر بحوالي 48 جنيه، وفق حمدي.

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