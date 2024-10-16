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سهم دومتي يقفز 20% بعد تلقيها عرض الاستحواذ على أسهمها من "آرلا فودز الدنماركية"

11:57 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي

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كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر سهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بنسبة 19.97% ببداية جلسة الأربعاء مسجلا 21.63 جنيه مقابل 18.03 جنيه بختام تعاملات جلسة أمس.

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تلقيها عرض شراء إجباري من شركة آرلا فودز الدنماركية- إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات الألبان- للاستحواذ على أسهم الشركة بنسبة 100% من رأسمالها بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.8 مليار جنيه.


وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، فإن سعر الشراء الشراء المبدئي "غير الملزم" على أسهم "دومتي" يقدر بـ 31.48 جنيه للسهم الواحد.

وأكد المساهمون الرئيسيون في دومتي تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ وبيع أسهمهم من شركة آرلا فودز الدنماركية من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التى سيتم إبرامها.

شركة دومتي سعر سهم شركة دومتي شركة آرلا فودز الدنماركية
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