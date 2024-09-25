ارتفاع الفول والدقيق وانخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء أسعار الفول، والدقيق، والدواجن، والجبن الرومي بينما انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، مقارنة بأسعار أمس، وفق البيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء حول أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي.



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.64 جنيه.



كيلو الفول المعبأ: 51.98 جنيه، بارتفاع 72 قرشا.



كيلو الدقيق المعبأ: 26.12 جنيه، بارتفاع 8 قروش.



لتر زيت عباد الشمس: 80.5 جنيه، بتراجع 45 قرشا.



كيلو السكر المعبأ: 34.73 جنيه، بتراجع 94 قرشا.



كيلو المكرونة المعبأة: 30.92 جنيه، بتراجع 62 قرشا.



كيلو العدس المعبأ: 59.04 جنيه، بتراجع 5.91 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه، بتراجع 42 قرشا.



لتر زيت الذرة: 90.61 جنيه، بتراجع 3.09 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 383.57 جنيه، بتراجع 3.15 جنيه.



كيلو الدواجن الطازجة: 101.39 جنيه، بارتفاع 1.02 جنيه.



كيلو الأرز السائب: 27.71 جنيه، بتراجع 57 قرشا.



كيلو الفول السائب: 41.53 جنيه، بارتفاع 5 قروش.



كيلو الجبن الأبيض: 128.29 جنيه، بتراجع 6.09 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 246.66 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.



كيلو اللبن السائب: 29.33 جنيه، بتراجع 6 قروش.



كيلو المسلى الصناعي: 92.3 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.









