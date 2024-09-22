كامل الوزير يبحث مع محافظ سوهاج تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها

كتبت- دينا خالد:

وجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

جاء ذلك خلال لقاءه، مع عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أمس السبت، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وأشار الوزير، إلى ضرور تولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تساهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراء التنسيقات اللازمة مع كل الجهات المعنية لسرعة إزالة كافة المعوقات بتلك المناطق، مع التأكيد على ضرورة سحب الأراضي غير المستغلة والتي لم يتقدم المخصص لهم الأرض باتخاذ أي إجراءات خاصة بها وفقاً للمدد الزمنية المحددة والإجراءات التي حددتها هيئة التنمية الصناعية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة سوهاج والتي يبلغ عددها 9 مناطق صناعية بواقع 6 مناطق تتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف الوزير، أنه هذة المناطق هي، (غرب جرجا التي تقع على مساحة 1096 فدان، ومنطقة غرب طهطا التي تقع على مساحة 793 فدان، ومنطقة الكوثر التي تقع على مساحة 375 فدان، ومنطقة الأحايوة التي تقع على مساحة 260 فدان، ومنطقة غرب مدينتي طهطا وجهينة التي تقع على مساحة 1525 فدان)، ومنطقتين تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما (سوهاج الجديدة التي تقع على مساحة 500 فدان وأخميم الجديدة التي تقع على مساحة 63 فدان) بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بالمطاهير التي تقع على مساحة 52278 فدان والتي تأتي تحت ولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير.

وتم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة و قطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي تتعلق بعدم وجود مرافق في عدد من المناطق الصناعية وتقادم المرافق في البعض الاخر وعدم اجراء الصيانة اللازمة لها وعدم استكمال المرافق في عدد من المناطق بالإضافة إلى مشكلة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إليها.