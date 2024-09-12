وزير البترول يبحث مع رئيس شركة "بيكر هيوز" العالمية تطوير أعمالها في مصر

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" العالمية والوفد المرافق له خطط الشركة المستقبلية لتطوير أعمالها في مصر وخاصة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتطبيقاتها في مجال استرجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة إمدادات الوقود للسوق المحلي وحماية البيئة واستدامة الأعمال والتنمية.



وقال سيمونيلي إن شركة "بيكر هيوز" تدعم قطاع البترول في التطور الذي ينتهجه، ورؤية الوزارة في السعي إلى نحو توفير المزيد من الطاقة النظيفة الآمنة وبسعر معقول وبخاصة فى صناعة الغاز الطبيعى.

وأضاف سيمونيلي، "تعمل بيكر هيوز على توفير كافة التقنيات اللازمة لدعم زيادة معدلات الإنتاج، وكذلك توفير أحدث التقنيات المناسبة لدعم تطوير الإنتاج من الحقول المتقادمة، وعمليات الاسترجاع الذكى لغازات الشعلة وفي كل مراحل التحول الطاقي".

وأكد وزير البترول خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على التطوير بصفة مستمرة واتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات والحوافز لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية والتعدينية.

كما تدعم الوزارة كافة الجهود التي تسعى لذلك وتسهم في تحقيق الأهداف الحيوية لتطوير كافة جوانب الصناعة البترولية والتعدينية وبخاصة مشروعات التحول الرقمي والتميز البيئي التي تعد قيمة مضافة للعمل والإنتاج، وفق الوزير.