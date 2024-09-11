وزارة البترول تعلق رسميا على بيع الشركة صاحبة حق امتياز منجم السكري

كتب- أحمد والي:

علقت وزارة البترول والثروة المعدنية على صفقة استحواذ شركة أنجلو اشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكري وإيراداته حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).

وبحسب البيان، ستظل شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل.

ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الإمتياز، وفق البيان .

وشركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و 50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات .

وأوضحت الوزارة أن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث أن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد اشانتي مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم .

وأضافت الوزارة أن وجود شركة أنجلو أشانتي والتي تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري هي شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تتوقع الوزارة وفق البيان، بعد هذه الخطوة إقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر.