أول قرارات وزير البترول والثروة المعدنية.. تجديد تعيين رئيس خدمات البترول الجوية

كتب- أحمد والي:

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتجديد تعيين اللواء إيهاب عبد المقصود رئيسا لشركة خدمات البترول الجوية لمدة عام جديد.

ويُعد هذا القرار هو الأول للمهندس كريم بدوي فيما يخص التجديد أو تغيير قيادة منذ توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية.

جاء تجديد اللواء ايهاب عبدالمقصود، عقب وصول موافقات من الجهات المعنية، واستقرار الوزير إلى اعتماد القرار ومنح عبد المقصود فرصة جديدة في ادارة الشركة لاسيما في ظل حالة التطور الملحوظة في أدائها حاليا.