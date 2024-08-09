بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال نهاية التعاملات، وهبط الجرام 5 جنيها، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قفز 35 جنيها مع منتصف التعاملات، قبل أن يعاود التراجع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2287 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2940 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3430 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3920 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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