خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الأرز وانخفاض الحديد والذهب يعود للزيادة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والأرز اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات