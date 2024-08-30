ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والأرز اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع الجبن الرومى ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.1 جنيه، بزيادة 5.15 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.44 جنيه، بزيادة 6.32 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.51 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 81.58 جنيه، بتراجع 68 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 35.79 جنيه، بزيادة 3.6 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.51 جنيه، بزيادة 5.13 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.18 جنيه، بزيادة 2.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.84 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 96.23 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.62 جنيه، بزيادة 4.32 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.87 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.6 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 42.95 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.35 جنيه، زيادة 6.23 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 250.53 جنيه، بتراجع 4.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.72 جنيه، بزيادة 61 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 94.18 جنيه، بتراجع 35 قرشا.