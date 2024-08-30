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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

11:57 ص الجمعة 30 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40672.83 جنيه، بتراجع 425.99 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42212.68 جنيه، بتراجع 311.42 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2593.71 جنيه، بتراجع 3.59 جنيه.

حديد عز الحديد الاستثماري أسعار الحديد والأسمنت
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