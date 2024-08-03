آخر موعد للتقدم لمنحة التدريب الاحترافي من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI

كتب - علاء حجاج:

باقي 5 أيام على أخر فرصة للتسجيل في منحة برنامج التدريب الاحترافي "9 أشهر" من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لخريجي الكليات المتخصصة من الجامعات المصرية.

وبحسب معهد تكنولوجيا المعلومات ITI فإن آخر موعد للتسجيل في برنامج التدريب الاحترافي هو يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس.

وفتح المعهد باب التقديم للدفعة الـ 45 من برنامج التدريب الاحترافي 9 أشهر لخريجي الجامعات من الدفعات عام 2020 وحتى عام 2024، ويتم تمويل المنحة بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأفرع المعهد في: القرية الذكية - العاصمة الإدارية - الإسكندرية - المنصورة - اسيوط - الاسماعيلية - المنوفية، ولأول مرة في المنيا وأسوان.

ويتيح البرنامج التدريبي الـ 9 أشهر التدريب في عدة تخصصات تكنولوجية متنوعة وهي:

" الذكاء الاصطناعي - الأنظمة المدمجة - نظم المعلومات الجغرافية - الحوسبة السحابية - نمذجة معلومات البناء- الفنون الرقمية والخدع السينمائية - تطوير البرمجيات - الأمن السيبراني - تصميم الدوائر الإلكترونية - تحليل البيانات - تطبيقات المحمول - الألعاب الرقمية".

البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة، وهو بمثابة رحلة تعلّم تمزج بين الأساسيات النظرية والتطبيقات والأدوات العملية ومهارات سوق العمل الحر، و تؤهل الخريجين لفرص عمل متنوعة في سوق العمل محلياً وعالمياً.

وتتاح الفرصة لخريجي الجامعات من الكليات المتخصصة لدفعات من 2020 وحتى 2024 التقدم للبرنامج التدريبي حتى يوم 8 أغسطس المقبل من خلال الرابط التالي:

رابط التسجيل للمنحة

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ويعد برنامج التدريب الاحترافي من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لمدة 9 أشهر منحة كاملة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخريجي الجامعات المصرية، وهو برنامج معروف لتنمية القدرات على الصعيدين المحلي والدولي.

تم تصميم البرنامج خصيصًا للطلاب ليوفر لهم تدريبًا عالميًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يتيح لهم فرص عمل مربحة في مصر وأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية.