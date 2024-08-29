221 مليون جنيه أرباح بني سويف للأسمنت خلال أول 6 أشهر من 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت عن تحقيقها صافى أرباح بعد الضريبة بلغت 221.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 104.85 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2023.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس، بلغت مبيعات الشركة 1.26 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 807.7 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة مصر بني سويف للأسمنت عام 1997. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1999. ومتخصصة في إنتاج جميع أنواع الأسمنت أو المواد المرتبطة به بمراحله المختلفة، وكذلك مواد التغليف الخاصة بها، وإنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد.