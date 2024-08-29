انخفاض اللحوم والدواجن والفول والأرز اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

تراجع أسعار الأرز، والفول، وزيت عباد الشمس، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر زيت الذرة، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.95 جنيه، بتراجع 5.42 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 48.12 جنيه، بتراجع 6.28 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.47 جنيه، بتراجع 45 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 77.13 جنيه، بتراجع 5.63 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 32.19 جنيه، بتراجع 4.38 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 26.38 جنيه، بتراجع 4.88 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.65 جنيه، بتراجع 2.54 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.86 جنيه، بتراجع 17 قرش.

لتر زيت الذرة: 94.41 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.3 جنيه، بتراجع 5.77 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.37 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.54 جنيه، بزيادة 15 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.6 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.12 جنيه، بتراجع 4.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 255.08 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.11 جنيه، بزيادة 37 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 94.53 جنيه، بتراجع 16.43 جنيه.