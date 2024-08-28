حلوان للأسمدة تسند لإنبي مشروع الميلامين بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا

كتب- أحمد والي:

أسندت شركة حلوان للأسمدة إلى شركة إنبي أعمال الاستشاري الخاص بمشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوياً، حيث ستتولى شركة إنبي مراجعة وتجهيز كراسة الشروط بما فيها مستندات مانح الرخصة، والطرح على المقاولين المتخصصين والإشراف على تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية المهندس حسن عبد العليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة و المهندس وائل لطفي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي؛ وذلك بمقر شركة إنبي في ٢٧ أغسطس بحضور العديد من قيادات الشركتين.

وأكد المهندس حسن عبد العليم، أن مشروع إنتاج مادة الميلامين، هو الأول من نوعه في مصر وإفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن المصنع الجديد يهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الميلامين وتصدير الباقي لزيادة حجم الصادرات.

كنا أكد عبدالعليم أن إقامة مصنع لإنتاج مادة الميلامين سيشجع إقامة صناعات أخرى مكملة له مما سيدعم بقوة الاقتصاد الوطني المصري.

ومن جانبه أعرب المهندس وائل لطفي عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجانبين وحرص شركة إنــبى على تدعيم وزيادة أواصر هذا التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة التى تمتلكها الشركتين فى صناعة البتروكيماويات.

الجدير بالذكر أن منتج الميلامين يمثل نواة لصناعة الغراء والمواد اللاصقة ورقائق تغليف الأخشاب المصنعة وغيرها.