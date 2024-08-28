ارتفاع الفول وتراجع الجبن الرومي اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

ارتفعت الفول المعبأة والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما كيلو الجبن الرومي ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.37 جنيه، بزيادة 46 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 54.40 جنيه، بزيادة 46 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.92 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 77.37 جنيه، بتراجع 3.45 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.57 جنيه، بتراجع قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.26 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 65.6 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.99 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 93.4 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.07 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.41 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.39 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 44.15 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.86 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 253.45 جنيه، بتراجع 4.45 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.74 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 110.96 جنيه، بزيادة 13.98 جنيه.