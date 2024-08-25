ارتفاع الخيار والباذنجان في سوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الخيار والباذنجان والفلفل الرومي والفلفل الحامي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض بين 4 و 10 جنيهات.

الكوسة بين 14 و22 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه ونص.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و 12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 12 و14 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و 13 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.