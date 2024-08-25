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تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص الأحد 25 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 98.43 جنيه، بتراجع 3.61 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 79.86 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117 جنيها بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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