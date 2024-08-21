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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 21 أغسطس

03:12 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت – أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3958 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3995 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3463 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2968 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27704 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية جرام الذهب
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