عمرو هزاع: التمثيل التجاري هو الذراع الاقتصادي لمصر في الخارج في كل المجالات

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو هزاع رئيس إدارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري المصري، إن الجهاز هو الذراع الاقتصادي لمصر في الخارج في كل المجالات.

جاء ذلك خلال إنطلاق فعاليات النسخة الأولي من مؤتمر إكسبو كونسلتانت جلوبال الممثل الرسمي لشركة EVENTS DMG اليوم الأربعاء حول دور المعارض الدولية في النهوض بالصادرات المصرية وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

ويستهدف المؤتمر في نسخته الأولى مناقشة آليات النهوض بالصادرات المصرية ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات كأحد أهم الآليات التي تعتمد عليها مصر من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الوطنية لقرابة 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأضاف هزاع أن الهدف الأساسي للجهاز هو تسهيل العملية التصديرية سواء كانت الترويج للمنتجات المصرية أو مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، والمساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية ليكون بذلك الجهاز عين رجل الأعمال في الخارج.

وأضاف أن مكاتب التمثيل التجاري تقوم بمد المصدرين بالدراسات التسويقية اللازمة لدخول الأسواق بالاضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والاشتراطات لدخول تلك الأسواق.

وأشار هزاع إلى قيام مكاتب التمثيل التجاري بترشيح المعارض التى يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها وفقا لمتطلبات واحتياجات هذه الأسواق.

وأوضح هزاع أن الجهاز يتيح لمجتمع الأعمال بالإضافة الى تسهيل المشاركة في المعارض إلى تنظيم بعثات تجارية للشركات بالإضافة إلى ترتيب عقد لقاءات بين المصدرين المصريين ونظائرهم من الشركات.