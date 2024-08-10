تقرير: أسعار الذهب في مصر ترتفع بقيمة 150 جنيها خلال أسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في حركة الذهب العالمي، الأمر الذي أصاب عملية تسعير الذهب بالارتباك ودفع التسعير إلى التوقف.

ووفق بيان من شركة جولد بيليون للذهب اليوم السبت، أغلق الذهب عيار 21 تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 3475 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3325 جنيه للجرام، ليسجل ارتفاع بنسبة 4.5% وبمقدار 150 جنيها للجرام.

وبدأت التوترات في عملية التسعير في الذهب المحلي منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيله أعلى مستوى منذ تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيها لكل دولار.

كان السبب الرئيسي وراء هذا هو خروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي.

وطالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار في سوق الذهب وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وقد ساهمت المبادرة في دخول حوالي 4 طن من الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج وهو ما ساعد على تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب وفقاً لتصريحات شعبة الذهب.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الأيام الأخيرة أثناء فترة اضطرابات الأسواق المالية العالمية تمثل 8% فقط من إجمالي الأموال التي دخلت مصر بعد تحرير سعر الصرف في مارس.

كما أشار رئيس الوزراء أن الأموال التي خرجت من الأسواق المصرية كانت على سعر صرف مرتفع وهو ما عمل على حدوث بعض التوازن وعدم تأثر سعر صرف الدولار بشكل كبير، وقد بلغت استثمارات الأجانب في السندات وأدوات الدين المصرية إلى أكثر من 34 مليار دولار خلال نهاية أبريل الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية

بالرغم من التعافي الأخير في أسعار الذهب العالمي إلا أنه أغلق تداولات الأسبوع على انخفاض، وذلك بسبب التأثير السلبي لعمليات البيع المفتوح على الأصول المالية مطلع هذا الأسبوع، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر الأسبوع القادم لمعرفة الخطوة القادمة من البنك الفيدرالي الأمريكي.

واستطاع سعر أونصة الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأسبوع مستقراً فوق المستوى 2425 دولار للأونصة ليثبت أقدامه في الاتجاه الصاعد بالرغم من الانخفاض الحاد الذي شهده بداية الأسبوع الماضي.