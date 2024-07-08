بالأرقام.. خطة الحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد خلال الـ 3 سنوات القادمة

كتبت- دينا خالد:

ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، يَتضمَّن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.

وأضاف مدبولي، أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يُعَدُّ من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير، أهم مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة خلال ال 3 السنوات القادمة بالأرقام:

تستهدف الحكومة في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%.

وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027.

زيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.

ومضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026.

زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات.

ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.

وزيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.

وتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي.

وتستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15%وسنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.