ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والملوخية، والخيار الصوب، والتفاح المصري في سوق العبور اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضار والفاكهة اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 11.5 و17.5 جنيه.

البصل بين 3.5 جنيه و9 جنيهات.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و 8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: بين 5 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6 جنيهات و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

تفاح مصري بين 15 و30 جنيها، بزيادة جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.