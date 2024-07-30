مجلس الذهب العالمي: 16% تراجعا بحجم مشتريات المصريين من الذهب بالربع الثاني من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفق بيان من المجلس اليوم الثلاثاء، بلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب بالربع الثاني من 2024 نحو 14.4 طن من الذهب مقابل 17.1 طن خلال الربع الثاني من 2023.

وأوضح المجلس، رغم تراجع المشتريات خلال الربع الثاني من العام الجاري لكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

وأضاف أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.

وأشار مجلس الذهب إلي أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2024 في مصر قد سجلت 7.6 طن منخفضة بنسبة 27% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي كانت عند 10.4 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.

ولفت إلى أن الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية كان شامل تقريباً في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، ليأتي الطلب من الشرق الأوسط على المشغولات الذهبية أقل من 40 طن ذهب للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.

بينما استثنى مجلس الذهب العالمية مصر من هذا الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية، ليشير أن حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي ساعدت على ارتفاع المعنويات، مما ساعد في توليد دفعة ملحوظة للطلب على المجوهرات في عيد الأضحى.

وفي تعليق مؤسسة جولد بيليون للذهب على بيانات مجلس الذهب العالمي، بأن سبب انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني بسبب تحسن واستقرار الجنيه المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي مما ساهم في وقف المضاربة على الذهب