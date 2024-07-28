البترول: استثمارات بقيمة 222 مليون دولار لزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة غرب الدلتا البحرية

كتب- أحمد والي:

وقع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندسة، داليا الجابري رئيسة مجلس إدارة شركة شل مصر، وعلاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، اتفاقية بين الهيئة و شل وبتروناس الماليزية لضخ استثمارات إضافية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة لتنفيذ المرحلة العاشرة لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبيعى، وذلك بإجمالي استثمارات يبلغ 222 مليون دولار.

إضافة إلى الإلتزام بحفر 3 آبار لإنتاج الغاز الطبيعي وإنشاء التسهيلات البحرية لوضع تلك الآبار على خريطة الإنتاج، وجار العمل حالياً على حفر الآبار الثلاث لوضعها على خريطة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 150 إلى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام الحالي.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء ذلك خلال استقبال الوزير لرئيسة مجلس إدارة شركة شل مصر لبحث خطط واخر تطورات مشاريع الشركة في مصر، وذلك استمراراً لسلسلة المباحثات التي يعقدها الوزير مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة خطط ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وبدأ اللقاء باستعراض خطط مشروعى المرحلة العاشرة والحادية عشر لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وأهمية دفع العمل بالمشروعين خاصة بعد توقيع اتفاق اليوم لضخ استثمارات جديدة في مشروع المرحلة العاشرة ، كما تم التأكيد على أهمية التعاون قطاع البترول وشل لبحث سبل الإسراع ببدء العمل في تنمية كشفي غرب مينا وخوفو للغاز الطبيعى اللتين حققتهما الشركة في البحر المتوسط.

وأوضحت الجابرى خلال اللقاء التقدم الحالي في برنامج تنفيذ مشروعات غرب الدلتا العميق لإنتاج الغاز WDDM بمرحلتيها العاشرة والحادية عشر والاتفاقات الجديدة لضخ استثمارات المرحلتين، كما أشارت إلى أعمالها في المناطق الجديدة بالبحر المتوسط وحفر 3 آبار استكشافية جديدة ونجاحها تحقيق كشفى "غرب مينا" و "خوفو" للغاز الطبيعي بمنطقة شمال شرق العامرية.

وقالت الجابري أن شل ملتزمة في مصر أن هناك فرص كبيرة وواعدة في مصر تعمل الشركة على استثمارها من خلال مشروعات كبرى للاستكشاف والإنتاج ، كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين قطاع البترول وشل لمواجهة التحديات بما يسهم فى الإنطلاق نحو استثمار الفرص للنمو والإنتاج.

وأكد بدوي التزام الحكومة وقطاع البترول بالعمل المكثف مع شل لإنجاح الشراكة ودعم الأعمال والخطط الطموحة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي من البحر المتوسط ، مشيرا الى الحكومة تعي كافة التحديات وتعمل على تذليلها مع الشركاء.

وأشار بدوي إلى أهمية شركة شل كشريك رئيسي لقطاع البترول في مصر وأحد أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطاقة في مصر مشيداً بتنويع استثماراتها في صناعة الغاز والبترول لتشمل أنشطة مختلفة وحرصها على القيام بمبادرات مجتمعية تخدم المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق عملها.

وتمتلك شل محفظة استثمارية متنوعة في مصر عملت من خلالها على زيادة حجم أنشطتها بوتيرة متسارعة العامين الماضيين بوصفها شريك رئيسي لقطاع البترول في تنمية موارد البترول والغاز من خلال أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج بالإضافة إلى مجمع الغاز الطبيعى المسال بمنطقة إدكو.

إضافة إلى تنفذ برنامجا لتنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق بالإضافة إلى الإعداد لتنمية المرحلة الحادية عشر بالمنطقة نفسها والانتهاء من حفر ثلاث آبار استكشافية جديدة بالبحر المتوسط، وكذلك المبادرات الرائدة للمساهمة في تنمية المجتمع لدعم التعليم والحفاظ على البيئة وريادة الأعمال.