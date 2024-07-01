تقرير: سعر الذهب في مصر يرتفع 1.4% خلال يونيو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال شهر يونيو بنسبة 1.4%، بقيمة 45 جنيها للجرام، وفق تقرير من جولد بيليون للذهب.

وأغلق الجرام تداولات الشهر عند 3155 جنيها مقابل 3110 جنيهات للجرام، مسجلاً بذلك أعلى مستوى خلال يونيو عند 3175 جنيها للجرام، وأدنى مستوى عند 3090 جنيها للجرام.

وافتتح سعر الجرام تداولات اليوم مع بداية الشعر الجديد بشكل محدود، وذلك في ظل الأداء الضعيف للذهب العالمي، إلى جانب تحركات معتدلة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات أمريكية هامة قد تؤثر على السعر العالمي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين نحو 3160 جنيها.

ووفق التقرير، سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال شهر يونيو ليستمر في التحرك العرضي بسبب عدم وضوح اتجاه سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إلى جانب ضعف الطلب المحلي على الذهب الذي يستمر منذ عدة أشهر.

وخلال شهر يونيو أظهر تقرير للرقابة المالية عرض على رئيس الوزراء أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف مستثمر بنهاية شهر أبريل الماضي، وهو الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين من الحفاظ على مدخراتهم.

وخلال ذات الشهر، شهد الذهب تذبذب خلال معظم فترات التداول ليفشل الذهب في تحديد اتجاه حدد الشهر الماضي، ليغلق الذهب تداولات يونيو عند 2326 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات هذا الشهر عند المستوى 2327 دولار للأونصة ليعد ليمثل هذا الشهر انخفاض في أسعار الذهب بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب.

الذهب العالمي خلال يونيو

استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.2% وهو الربع السنوي الثالث على التوالي الذي يسجل فيه ارتفاع، ومنذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بنسبة 12.8%، وفق تقرير جولد بيليون.

وجاء أداء الذهب في شهر يونيو 2024 بمثابة استراحة بعد موجة ارتفاع قوية بدأت من شهر مارس الماضي، ولكن بالرغم من هذا استمر الذهب في التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، وذلك بسبب استمرار العوامل التي تدعم الذهب حتى الآن متمثلة في توقعات باستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب وزيادة احتياطيها بالرغم من توقف الصين عن شراء الذهب في شهر مايو لتنهي سلسلة من 18 شهر متتالية من شراء الذهب.

وأظهرت نتائج إحصائية يقوم بها مجلس الذهب العالمي بشكل سنوي استطلع خلالها آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يخططون لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاحصائية السنوية في عام 2018.

وقال مجلس الذهب العالمي إن عمليات الشراء المخطط لها بين البنوك المركزية ترجع إلى المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم المستمر. كما وجد أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن ما يقرب من ثلثي (67٪) محافظي البنوك المركزية الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انخفاض حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن جهة أخرى تستمر التوترات الجيوسياسية في بقاء الطلب على الذهب متواجد خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول، وبالتالي يبقى الذهب حاضر في المشهد العالمي بشكل كبير.

وخلال شهر يونيو صدر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ليظهر تماسك أعضاء البنك ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يتكون لدى البنك الثقة الكافية لتراجع التضخم بشكل مستدام حتى يصل إلى مستهدف البنك للتضخم عند 2%، وأن البنك في حاجة إلى المزيد من البيانات الاقتصادية قبل أن يتخذ قرار بتغيير السياسة النقدية وخفض الفائدة.

واستطاع الذهب أن يتماسك خلال الشهر الماضي بعد تعرضه لتذبذب كبير بسبب تغيرات توقعات الأسواق بشكل مستقبل، ولكن في النهاية ترى الأسواق أن الفائدة الأمريكية ستنخفض عاجلاً أم آجلاً وهو ما يدعم أسعار الذهب، هذا بالإضافة إلى توقعات المؤسسات المالية العالمية بأن الذهب سيسجل مستويات تاريخية جديدة خلال هذا العام مع أدنى توقع عند 2500 دولار للأونصة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تنتظر الأسواق العالمية صدور بيانات هامة خلال هذا الأسبوع على رأسها تقرير الوظائف الأمريكي.

وارتفع سعر الذهب المحلي بشكل طفيف اليوم الاثنين ولكن بشكل عام تستمر التداولات في نطاق عرضي وذلك بسبب تذبذب حركة سعر صرف الدولار في البنوك، إلى جانب عدم وضوح تحركات سعر أونصة الذهب العالمي.

وتستمر أونصة الذهب العالمي في التداول تحت مستوى المقاومة 2340 دولار للأونصة الذي يمثل خط الاتجاه الصاعد الذي تم كسره الأسبوع الماضي، ويتوقف عودة الذهب إلى الاتجاه الصاعد على إعادة اختراق هذا المستوى، بينما يظل المستوى 2300 دولار للأونصة هو الدعم الحالي للسعر.