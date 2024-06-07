ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم وانخفاض الجبن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والمسلى الصناعي، الجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الفول والمكرونة واللحوم ، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.03 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 51.56 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.84 جنيه، بزيادة 43 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.39 جنيه، بتراجع 2.59 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.97 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.59 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.06 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 101.93 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو اللحوم لطازجة: 380.63 جنيه، بزيادة 3.37 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.89 جنيه، بتراجع 39 قرشت.

كيلو الأرز السائب: 28.31 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.6 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.43 جنيه، بتراجع 4.05 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.15جنيه، بتراجع 2.75 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.88 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 95.18 جنيه، بتراجع 4.52 جنيه.