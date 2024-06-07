"البعثة التجارية للأردن": تم الاتفاق على عدد من الاتفاقيات والصفقات المبدئية

البعثة التجارية للأردن تم الاتفاق على عدد من الاتف

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إنه تم الاتفاق على العديد من الاتفاقيات والصفقات المبدئية خلال فعاليات البعثة التجارية المصرية إلى الأردن.

وأضاف مجيد، أن البعثة نجحت في الترويج للعديد من المنتجات المصرية من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركات المناظرة في المملكة كلا في مجاله فضلاً عن إجراء بعض من الشركات الصفقات والاتفاقات.

وأشار مجيد، إلى أن عدد التجار والمشترين خلال اللقاءات الثنائية تجاوز أكثر من مائة مشتري في يوم واحد فضلاً عن الزيارات الميدانية وما نتج عنها من مسح للأسواق ومعاينة فعلية للمنتجات.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه حضر وتابع كافة الإجراءات والتنظيم؛ ويرجع ذلك لأهمية الأردن لأنها تعد بوابة للعراق وغيرها من الدول المجاورة فضلاً عن أمتياز الأردن باتفاقيات متعددة مع دول العالم بجانب التعريفة الجمركية المنخفضة مع عدة دول أخرى، مما يؤهلها لتكون بوابة هامة للصادرات المصرية.

وأشار أبو المكارم إلى أن الأمر لا يقتصر على التصدير إلى الأردن فحسب بل يتمثل في قدرة المجلس على الوصول إلى الدول الأخرى.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن تواجدنا هنا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن.

وأكد جمال الدين، على وجود رؤية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون، بما يخدم مصالح البلدين بالإضافة إلى تطلع المجلس نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأشار جمال الدين، إلى أن هذه البعثة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف جمال الدين، أن البعثات التجارية تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتتيح هذه الزيارات الفرصة للشركات للتعرف على الأسواق الجديدة بجانب تبادل الخبرات.

وأوضح جمال الدين، أن الشركات المشاركة بالبعثة تمثل العديد من قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى قطاع الكيماويات، والأسمدة، والبلاستيك.