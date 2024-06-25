تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25 يونيو

كتبت -أمنية عاصم :

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3581 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3626 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3173 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2720 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25384 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.