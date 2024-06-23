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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 23 يونيو

03:23 م الأحد 23 يونيو 2024

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3564 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3612 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3161 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2709 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25284 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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