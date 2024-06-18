خريطة الأسعار.. ارتفاع سعر الذهب واستقرار السلع الغذائية في ثالث أيام عيد الأضحى

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الذهب والحديد والأسمنت واللحوم والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام عيد الأضحى مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق خلال ثالث أيام العيد وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

في ثالث أيام العيد.. تعرف على أسعار كرتونة البيض في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن في الأسواق بثالث أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

في ثالث أيام عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الحديد (موقع رسمي)

منها الطماطم والبطيخ.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور بثالث أيام العيد

في ثالث أيام العيد.. أسعار البلطي والبوري في سوق العبور الثلاثاء (موقع رسمي)

منها اللحوم والأرز والسكر والعدس.. أسعار السلع الأساسية في ثالث أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

اليوم الثلاثاء.. تعرف على سعر الذهب خلال منتصف التعاملات