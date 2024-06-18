اليوم الثلاثاء.. تعرف على سعر الذهب خلال منتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرية مقارنة بمستواه صباح التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 سجل 2090 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 2687 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 استقر عند 3135 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 سجل 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2311 دولارا للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24) بنسبة 0.33% ، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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