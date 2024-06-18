أسعار الدواجن في الأسواق بثالث أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات ثالث أيام العيد اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق 117.5 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.67 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.