أرباح "إيسترن كومباني" تسجل 5.2 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني-أكبر منتج للتبغ في مصر- أن صافي ربح الشركة بعد الضريبة بلغ 5.2 مليار جنيه، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، ووفق بيان من الشركة اليوم الخميس.

وارتفع صافي إيرادات/مبيعات بلغت 13.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري.

وبلغ مجمل الربح 5 مليارات جنيه، حسب البيان.

وزاد هامش صافي الربح إلى 38% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.

وأوضح البيان، أن صافي إيرادات/مبيعات إلى 5.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث (الفترة من يناير إلى مارس) من السنة المالية 2023/2024 بنسبة نمو سنوي 25%، وربع سنوي 20%.

وبلغ مجمل الربح 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو ربع سنوي 29%، حسب البيان.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 26%، وربع سنوي 28%.

وزاد هامش صافي الربح إلى 39% مقارنة بنسبة 37% في الربع الثاني.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن تحقيق الشركة صافي إيرادات خلال الربع الثالث المنتهي في مارس 2024 بقيمة 5.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 25%، وربع سنوي 20%.

وجاءت نتيجة الزيادة في أحجام مبيعات قطاع السجائر المحلية بنسبة نمو 8% على أساس ربع سنوي- والتي تمثل 94% من إجمالي الإيرادات.

كما ارتفع مجمل الربح ليصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث بنسبة نمو ربع سنوي 29%، حسب البيان.

وزاد هامش مجمل الربح إلى 40% مقارنة بـ37% في الربع الثاني مما يشير إلى نجاح خطة الإدارة في تعظيم العائد للمساهمين مع زيادة حجم المعروض من منتجات السجائر.

والشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد تقدمت للبورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.3 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 770 مليون جنيه، موزعة على 770 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد تمويلًا من حساب الاحتياطي النظامي وفقًا للقوائم المالية للشركة في ديسمبر عام 2023.

وإيسترن كومباني هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%، وفق البيان.