ارتفاع الخيار وتراجع الملوخية بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، و الخيار، والجوافة، بينما تراجع سعر الباذنجان، والملوخية، واليوسفي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 4.5 جنيه و 11 جنيها.

البصل بين 4.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و 12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و 15 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيه، بزيادة 50 قرش.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و 11 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5و6 جنيهات.

اليوسفي بين 4.5 و6.5 جنيه، بتراجع 5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الجوافة بين 16 و 30 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.