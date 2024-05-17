ارتفاع الفول والدواجن وتراجع اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدواجن، بينما تراجعت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.81 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 52.52 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.56 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.88 جنيه، بتراجع 2.11 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.39 جنيه، بتراجع 49 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.88 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 63.75 جنيه، بتراجع 1.61 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 104.26 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 375.21 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.36 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.63 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول السائب: 43.83 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 477.88 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.95 جنيه، بتراجع 1.36 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.15 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 99.11 جنيه، بتراجع 3.29 جنيه.