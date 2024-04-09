تعرف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية وتراجعت سلع أخرى في الأسواق اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا للبيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، التابعة لمعلومات مجلس الوزراء.



ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.41 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 59.16 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.88 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.48 جنيه، بتراجع 5.34 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.84 جنيه، بتراجع 1.8 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.55 جنيه، بزيادة 31 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 67 جنيه، بتراجع 5.28 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه.

لتر زيت الذرة: 126.48 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 375.16 جنيه، بتراجع 3.55 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.73 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.02 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 48.64 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.54جنيه، بزيادة 4.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.92 جنيه، بزيادة 7.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.33 جنيه، بزيادة 74 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 108.12 جنيه، بتراجع 3.63 جنيه.