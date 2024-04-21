إعلان

BBC

تعرف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الأحد (موقع رسمي)

01:46 م الأحد 21 أبريل 2024

أسعار السلع

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.3 جنيه، بزيادة 1.79 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 60.13 جنيه، بزيادة 6.43 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.5 جنيه، بزيادة 2.16 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.64 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 43.4 جنيه، بزيادة 2.84 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.24 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 57.71 جنيه، بتراجع 13.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.4 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

لتر زيت الذرة: 123.8 جنيه، بزيادة 7.83 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.8 جنيه، بزيادة 10.75 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.74 جنيه، بتراجع 3.44 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.23 جنيه، بتراجع 1.36 جنيه.

كيلو الفول السائب: 48.46 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.26 جنيه، بتراجع 10.14جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 250.15 جنيه، بتراجع 14.29 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.74 جنيه، بزيادة 49 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 121.53 جنيه، بزيادة 13.23 جنيه.

أسعار السلع مركز معلومات مجلس الوزراء الأرز الفول الدقيق زيت عباد الشمس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل
* انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة في أقل من 24 ساعة.. تعرف عليها