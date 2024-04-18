تراجع الطماطم والفاصلوليا بسوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات، بينما ارتفعت أسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

كيلو الطماطم: بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و12 جنيها.

كيلو البصل: بين 8 جنيهات و22 جنيها.

كيلو الكوسة: بين 3.5 و 5.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

كيلو الفاصوليا: بين 3 و8 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 2 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 6 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

كيلو الملوخية: بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب: بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 8 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

كيلو البسلة: بين 16 و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة للكيلو

البرتقال أبو سرة: بين 11 و19 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

اليوسفي: بين 3.5 جنيه و12 جنيها، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 16 و24 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الجوافة: بين 9 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفراولة: بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 9 جنيهات.