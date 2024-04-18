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تراجع البلطي وارتفاع الجمبري بسوق العبور اليوم الخميس

11:23 ص الخميس 18 أبريل 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو الجمبري الصغير والسبيط والكاليماري، بينما تراجع سعر كيلو السمك البلطي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 70 و74 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و125 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: بين 180 و420 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و270 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور الجمبري
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