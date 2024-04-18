إعلان

BBC

بعد تراجع الحديد أمس.. تعرف على أسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:59 ص الخميس 18 أبريل 2024

أسعار حديد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

كانت أسعار الحديد شهدت تراجعها أمس الأربعاء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 43922 جنيها.

سعر طن حديد عز: 44941 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2233 جنيها.

أسعار الحديد تراجع الحديد الأسمنت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار وتبحث بدائل جديدة لتحسين الاقتصاد
* البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية
* ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟