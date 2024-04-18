بعد تراجع الحديد أمس.. تعرف على أسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

كانت أسعار الحديد شهدت تراجعها أمس الأربعاء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 43922 جنيها.

سعر طن حديد عز: 44941 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2233 جنيها.