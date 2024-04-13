بث مباشر وبحث في الخرائط.. تطبيقات الإنترنت الأكثر استخداما في رمضان

كتب- علاء حجاج:

ارتفع استهلاك خدمات الإنترنت المحمول "إنترنت الموبايل" بنسبة 74% خلال شهر رمضان 2024 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما أوضح التقرير حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 800 ألف مستخدم جديد.

وأظهر تقرير تنظيم الاتصالات استخدامات تطبيقات الإنترنت في رمضان 2024 من جانب العملاء والتي جاءت كالتالي:

• مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: بلغ عدد المستخدمين 28 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 10 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 41% مقارنًة برمضان 2023.

• البريد الإلكتروني: وصل عدد المستخدمين 18 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 15 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 30% مقارنًة برمضان 2023.

• بحث في الخرائط: بلغ عدد المستخدمين 24 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 58 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 81% مقارنًة برمضان 2023.

• مشاهدة محتوى ترفيهي: والمقصود بها خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة مشاهدة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 41% مقارنًة برمضان 2023.

• التسوق الإلكتروني: وصل عدد المتسوقين 19 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 1.3 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بـ 3% مقارنًة برمضان 2023.

• تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وصل عدد المستخدمين 49 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 109 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 66% مقارنًة برمضان 2023.

• منصات التواصل الاجتماعي: بلغ عدد المستخدمين 42 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 17 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنًة برمضان 2023.

• محركات البحث: وصل عدد المستخدمين 42 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 34 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 18% مقارنًة برمضان 2023.

• ألعاب إلكترونية: بلغ عدد اللاعبين 21 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنًة برمضان 2023.

• الدردشة الإلكترونية: وصل عدد المستخدمين 40 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 675 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 10% مقارنًة برمضان 2023.

• بث فيديو مباشر: وصل عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 21 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4000 ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 46% مقارنًة برمضان 2023.

• اجتماعات عن بعد: وصل عدد المستخدمين 6 مليون مستخدم، وعدد الساعات 196 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 76% مقارنًة برمضان 2023.