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أسعار اللحوم والأرز والسكر في الأسواق أول أيام العيد (موقع رسمي)

02:06 م الأربعاء 10 أبريل 2024

أسعار السلع الأساسية

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار بعض السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وفقا للبيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، التابعة لمعلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.41 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.16 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.88 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.48 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.84 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.55 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه.

لتر زيت الذرة: 126.48 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 375.16 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.02 جنيه.

كيلو الفول السائب: 48.64 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.54جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.33 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 108.12 جنيه.

أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ كيلو الفول المعبأ

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